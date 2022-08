Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Woche hinter sich. Der DAX rutschte am Freitag noch einmal kräftig ab und ging mit 13.544 Punkten ins Wochenende. Auf Wochensicht verzeichnete er damit ein Minus von 1,8 Prozent. Marktidee: Henkel Die Aktie von Henkel hatte im April ein Zehn-Jahres-Tief markiert. In den vergangenen Wochen ging es für das Papier dann wieder nach oben. Dabei komplettierte der Kurs eine mehrmonatige Bodenbildung. Aus technischer Sicht ist jetzt allerdings eine Konsolidierung zu befürchten. Anleger sollten deswegen zwei Unterstützungen genau im Auge behalten. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf