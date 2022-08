HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3258 Gerhard Kürner ist Neudenker und mit seinen Visionen oft seiner Zeit voraus. So zählte er zu den Pionieren im Privat-TV in Österreich, ist aber vor allem für seine Zeit bei der voestalpine bekannt, wo einer von 2001 bis 2015 die Konzernkommunikation gestaltete und ein kleines Medienhaus incl. Stahlwelt-Museum aufbaute. Danach war er Partner bei Lunik2 und hat jetzt mit 506.ai sein eigenes Unternehmen. Der Speaker und Buchautor ("Kürners 13") ist auch Sportler mit den Stichworten Motocross und Hard Enduro, was wiederum am Erzberg mal eine unschöne Verletzung brachte. Und ach ja: Wir haben beide mal etwas an die Styria verkauft. Gerhard ein Projekt im Privat TV Bereich, ich meine Anteile an ...

