DJ PTA-News: U.C.A. Aktiengesellschaft: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta006/22.08.2022/08:00) - U.C.A. erzielte im ersten Halbjahr 2022 ein Finanzergebnis aus Zinserträgen und -aufwendungen sowie sonstigen Erträgen und Aufwendungen (insbesondere Veräußerungen) aus zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren und Fonds in Höhe von TEUR 527 (Vj. TEUR 69). Die Erträge aus Beteiligungen betrugen TEUR 2 (Vj. TEUR 1.258).

Demgegenüber standen Gesamtkosten, saldiert mit sonstigen betrieblichen Erträgen, in Höhe von TEUR 220 (Vj. TEUR 215). Erträge oder Aufwendungen aus der Neubewertung von Beteiligungen oder zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren und Fonds wurden nicht erfasst. Das vorläufige Ergebnis vor Steuern beträgt somit TEUR 309 (Vj. TEUR 1.112).

Die freie Liquidität der U.C.A. AG (einschließlich zur Geldanlage gehaltener liquider Aktien und Fonds, bewertet zu handelsrechtlichen Kursen zum letzten Bilanzierungsstichtag (31.12.2021) bzw. zu Einstandskursen) lag zum 30.6.2022 bei rd. EUR 7,4 Mio.

Aussender: U.C.A. Aktiengesellschaft Adresse: Stefan-George-Ring 29, 81929 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Steuer Tel.: +49 89 993194-11 E-Mail: steuer@uca.de Website: www.uca.de

ISIN(s): DE000A12UK57 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

