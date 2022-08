Augsburg (ots) -Der Vertriebsexperte Lukas Lindler zeigt, wie man mit dem eigenen Online- und Social-Media-Auftritt in kürzester Zeit zahlreiche neue Interessenten gewinnen kann.Wie Lukas Lindler die Möglichkeiten von Social-Media- und Online-Marketing für sich entdeckteLukas Lindler zufolge haben Online-Marketing- und Social-Media-Maßnahmen den klassischen Werbekanälen mittlerweile den Rang abgelaufen: Sie sind kosteneffektiver und flexibler. Es gibt mit Sicherheit auch Branchen, in welchen Social-Media- und Online-Marketing noch nicht zur Pflicht geworden sind. Doch für die meisten Selbstständigen, Unternehmer und den Direkt- sowie Strukturvertrieb gilt folgende Regel: Wer sich nicht aktiv um neue Möglichkeiten zur Gewinnung von Kunden und Vertriebspartnern kümmert, den wird die Konkurrenz zwangsweise irgendwann überholen.Mit Lukas Lindlers digitalem Vertriebssystems "Kunden auf Knopfdruck" ist es für Selbstständige und Unternehmer hingegen leicht, ihre Zielgruppe direkt und ohne Umschweife zu erreichen, nämlich online. Dadurch lässt sich Zeit und auch Geld sparen. Lukas Lindler sagt selbst, dass er es zu Anfang nicht anders gewohnt war, Fernseh- und Plakatwerbung zu schalten und mithilfe von Kaltakquise neue Interessenten zu gewinnen. Doch irgendwann veränderte sich sein Metier, die Fitnessbranche.Darüber hinaus hat bei Lukas Lindler eine zufällige Begegnung dazu geführt, dass er den Schritt Richtung Social-Media- und Online-Marketing gewagt hat. Was war geschehen? Während eines Urlaubs wäre es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Doch zum Glück ging alles gut und Lukas Lindler und der beteiligte Fahrer kamen ins Gespräch. Sie stellten fest, dass sie in derselben Branche tätig waren. Die weitere Kommunikation zwischen den beiden erfolgte online und ein reger Austausch entwickelte sich.Für den Vertriebsexperten wurde dadurch schnell klar, dass mithilfe von Online-Marketing ein verbessertes Targeting möglich ist und er mit weniger Aufwand mehr Interessenten finden konnte, die sich dann letztlich auch vom Produkt überzeugt zeigten. Aus heutiger Sicht handelte es sich wohlgemerkt um einen bemerkenswerten Zufall, dass Lukas Lindler auf diese Weise seinen späteren Mentor Ricky Singh kennenlernte.Welche Voraussetzungen müssen geschaffen sein, um mit Social-Media-Marketing erfolgreich zu sein?Lukas Lindler rät jedem, sich ein Minimalziel zu setzen, zum Beispiel genügend Geld zu verdienen, um unabhängig zu sein und verreisen zu können, wann immer man möchte. Für viele ist auch der Wunsch, dem selbst geschaffenen Hamsterrad zu entkommen und sich endlich dem eigenen Herzensbusiness zu widmen, die Hauptmotivation, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. So lässt sich Schritt für Schritt ein Business aufbauen, möglicherweise zunächst als Nebenverdienst und dann hauptberuflich. Hier zählt vor allen Dingen das Durchhaltevermögen.Ein prestigeträchtiges Büro, das neueste MacBook und eine gut geplante Webseite - das sind hingegen alles Dinge, die man nicht unbedingt braucht, um mit Social-Media-Marketing starten zu können.Des Weiteren sollte man am besten einen Mentor an der Seite haben, der einem den notwendigen Input gibt. Bei Lukas Lindler waren es Ricky Singh, der ihm die Möglichkeiten des Online-Marketings zeigte, und Jörg Löhr, der ihn wie ein Ziehvater zum Erfolg begleitete. Anschließend geht es darum, das erlernte Know-how in die Tat umzusetzen. Lukas Lindler rät Anfängern dazu, nicht wie ein Marktschreier aufzutreten und stattdessen eine Bindung mit den Interessenten einzugehen. Wer diese Tipps beherzigt, kann schon binnen kürzester Zeit erfolgreich werden. Als positive Beispiele für eine gelungene Umsetzung nennt Lukas Lindler unter anderem:- Martin Strobel: Nach zwei Wochen im Programm konnte er bereits seine erste hochpreisige Dienstleistung über seinen Online- Auftritt verkaufen.- Klaus Ohnesorge: Ein erfolgreicher Anwalt, der neben seiner Kanzlei ein weiteres erfolgreiches Herzensbusiness als Coach begonnen hat.- Oder die über 250 weiteren Klienten von Lindler. Darunter Reisebüros, Hotels, Zahnärzte, Handwerksbetriebe, Coaches, Finanzberater oder Direktvertriebler, die es mithilfe von Lukas Lindler geschafft haben, orts-, finanziell und zeitunabhängig zu werden.Mehr über Lukas Lindler und seinen WerdegangDas "ERFOLG Magazin" kürte Lukas Lindler 2021 zu dem Top-Experten in der Kategorie "Vertrieb und Neukundengewinnung". Er selbst sagt, dass er Glück hatte, seinen Mentoren Jörg Löhr und Ricky Singh begegnet zu sein. Auch die Zusammenarbeit in der Jörg Löhr Akademie mit verschiedenen Sportlern und Prominenten wie Joey Kelly, Heiko Westermann, Mimi Kraus und Martin Strobel gehört zu den Erfahrungen, auf die er gerne zurückblickt. Des Weiteren hat Lukas Lindler bereits vor über 1.500 Zuschauern live auf der Bühne verkauft und bewiesen, dass er Umsätze in Millionenhöhe erzielen kann.Viele Selbstständige und Unternehmer fragen sich, wie man mithilfe von Online- und Social-Media-Marketing mehr Interessenten generieren kann, ohne dass die Kosten für das Werbebudget gesprengt werden. Lukas Lindler bietet dafür eine umfassende Unterstützung, um innerhalb von weniger als acht Wochen erste Erfolge und messbare Resultate verzeichnen zu können: Wie beispielsweise einen 100-fachen Return on Investment bei Facebook- Anzeigen, 47 Prozent mehr Umsatz in den ersten zehn Wochen nach Zusammenarbeit oder die Verdopplung der Kundenanzahl.Um Lukas Lindler besser kennenzulernen, bietet er einen kostenfreien Online-Kurs für Selbstständige und Unternehmer für hochprofitables und wirkungsvolles Social-Media-Marketing.Sie möchten Ihren Online- und Social-Media-Auftritt ebenfalls optimieren und durch gezielte Marketing-Maßnahmen zahlreiche Neukunden gewinnen? Dann melden Sie sich bei Lukas Lindler (https://www.lukas-lindler.com/) und vereinbaren Sie ein kostenloses Analysegespräch!Pressekontakt:Lukas Lindler Holding GmbHVertreten durch Geschäftsführer: Lukas Lindlerhttps://www.lukas-lindler.com/E-Mail: hallo@lukas-lindler.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Lukas Lindler Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163708/5301910