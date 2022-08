Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die gamescom ist zurück! Das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas führende Business-Plattform für die Games-Branche findet vom 24. bis 28. August wieder in den Kölner Messehallen statt. Die letzten beiden Jahre war die gamescom ja ein rein digitales Ereignis. In diesem Jahr gibt's eine Kombination aus Erlebnis vor Ort und einem umfangreichen Digital-Programm - alles unter dem Leitthema "Games: Das Herz der Popkultur". Jessica Martin berichtet. DaSprecherin: Nach zwei Jahren als rein digitales Event ist die gamescom mit ihrem einzigartigen Festival-Feeling wieder zurück. Los geht's am Dienstagabend mit der Eröffnungsshow gamescom: Opening Night Live, so Felix Falk, Geschäftsführer von game, dem Verband der deutschen Games-Branche, Mitveranstalter der gamescom.O-Ton 1 (Felix Falk, 22 Sek.): "Das stimmt schon mal ein auf die gamescom-Woche, wo dann zum Beispiel die größte indie area mit unabhängigen Spielen, Spieleentwicklungen, die größte Merchandise-Area, eine event arena mit Rockkonzerten und Esports-Turnieren. Das alles folgt in der gamescom-Woche. Und wir erwarten auch tollen politischen Spitzenbesuch von Robert Habeck bis hin zu den Generalsekretären der Parteien. Das verspricht also spannend zu werden."Sprecherin: "Games: Das Herz der Popkultur" ist das Leitthema der diesjährigen gamescom, denn mittlerweile setzen Spiele in vielen Bereichen Trends.O-Ton 2 (Felix Falk, 19 Sek.): "Das heißt, wenn es früher den Film zum Buch gab, dann gibt's heute das Buch zum Spiel oder den Tanz zum Spiel oder die Mode zum Spiel. Das heißt, wer heute die Games-Community begeistert, der begeistert morgen die ganze Welt. Und das haben einige verstanden, die auch auf der gamescom sind zum Beispiel BMW mit Mini oder da ist ein Puma dabei oder sogar die Europäische Raumfahrtagentur."Sprecherin: Ein neuer Trend ist die "Nächste Generation des Mobile Gaming", denn unsere Smartphones bringen immer mehr Leistung und das wirkt sich auch auf die Spiele aus.O-Ton 3 (Felix Falk, 19 Sek.): "Das heißt, die Spiele, die wir sehen, werden technisch immer anspruchsvoller und Cloud Gaming kann ich sogar meine Lieblings-Spiele von PC oder von der Konsole einfach nahtlos auf meinem Handy weiterspielen. Sogar Esport-Wettkämpfe werden heute schon auf dem Handy ausgetragen - das sehen wir zum Beispiel Samstag und Sonntag auf der gamescom. Das unterstreicht nochmal den Trend."Sprecherin: Ein anderer Trend heißt "Gesund durch Games" und umfasst Spiele, mit denen man sich körperlich aber auch geistig fit halten kann.O-Ton 4 (Felix Falk, 13 Sek.): "Es gibt ein ganz eigenes Genre inzwischen, das heißt 'Wholesome Games' und da geht's um Spiele, die entschleunigen und die entspannen. Heute helfen Spiele sogar Schmerzpatienten oder Menschen mit Demenz oder Kindern mit ADHS. Und es gibt sogar Spiele auf Rezept."Abmoderationsvorschlag: Nach zwei Jahren als rein digitales Event findet die gamescom nun wieder in den Hallen der Koelnmesse statt. Vom 24. Bis 28. August gibt dann viele vor-Ort-Events aber auch digitale Angebote. Mehr Infos dazu gibt's im Netz unter gamescom.de.Pressekontakt:Velyana AngelovaReferentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeitgame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 165 | 10117 Berlin | GermanyTel: +49 30 240877912E-Mail: velyana.angelova@game.deOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/5301946