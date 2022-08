Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag im frühen Geschäft nach. Er knüpft damit an den Abwärtstrend von vor dem Wochenende an.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag im frühen Geschäft nach. Er knüpft damit an den Abwärtstrend von vor dem Wochenende an. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, ebenso tendieren zum Wochenstart die asiatischen Märkte mehrheitlich negativ, ungeachtet einer weiteren Zinssenkung in China. Diese sei zu gering, um die Konjunktur anzukurbeln, vor allem angesichts der unveränderten Null...

