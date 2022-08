Düsseldorf (ots) -Start-ups zu fördern, ist für die Hochschule Fresenius Teil ihres Selbstverständnisses als Gründer- & Unternehmer-Hochschule. Denn Unternehmergeist ist Teil der DNA der Hochschule: Entstanden ist sie aus dem im Jahr 1848 von Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden persönlich gegründeten "Chemischen Laboratorium Fresenius mit Unterrichtslabor und Untersuchungslabor" - eine Start-up-Story der ersten Stunde.Heute bietet die Hochschule nicht nur einen Master-Studiengang für Unternehmensgründung & Entrepreneurship an, sondern unterstützt Gründerinnen und Gründer in den Pioneer Labs seit 2016 mit einem ganzheitlichen Förderkonzept. Dazu gehören, neben einem eignen Podcast zum Thema, auch 2.100 m2 Co-Working-Spaces an sieben Standorten in Deutschland, festgelegte Bausteine wie Mentoring, Zugang zum Netzwerk, kostenlose Infrastruktur, mehrtägige Workshops und die Teilnahme am Investor Day.Jeder zweite unserer Studierenden kommt selbst aus einer Unternehmer-Familie und insgesamt zählen wir 1.260 Gründerinnen und Gründer unter unseren Bestandsstudierenden. Zu einer der bekanntesten Gründungen gehört das von Delia Lachance gegründete Unternehmen Westwing. Die bisherigen Förderstrukturen haben dazu beigetragen, dass die Hochschule unter die Top 10 im Gründungsradar (veröffentlicht in 2021) vom Stifterverband vorgerückt ist.Jetzt geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und wird ab diesem Jahr Gründungswillige auch finanziell unterstützen. Das hat die COGNOS AG, die internationale Bildungsgruppe, zu der die Hochschule Fresenius gehört, entschieden. Zu deren Gesellschaftern gehören Ludwig Fresenius, der Ur-Ur-Enkel des Gründers Carl Remigius Fresenius und Johanna Oetker, die beide das neue Projekt "Pioneer Ventures" fördern.Über die Details und Hintergründe und die ersten Start-ups, die bereits gefördert werden, würden wir Sie sehr gern persönlich informieren - im lockeren Rahmen beim:Pressegespräch Pioneer Ventures der Hochschule Freseniusam Mittwoch, 21. September 2022um 10.30 Uhrin der Turnhalle / Pioneer Lab DüsseldorfFranklinstraße 41-4340479 DüsseldorfDas Gespräch findet hybrid statt, sodass Sie live vor Ort oder per Live-Stream teilnehmen können.Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:Werner Unger, Vorstandsvorsitzender der COGNOS AGMax Faust, Head of PIONEER LABProfessor Dr. Dennis Lotter, Leiter des Studiengangs Unternehmensgründung und Entrepreneurship & Herausgeber des Podcasts MakerstoryJohanna Oetker, Gesellschafterin der COGNOS AGLudwig Fresenius, Gesellschafter der COGNOS AGsowie Vertreter von 1-2 Start-ups.Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit diesem Thema Ihr Interesse wecken können.Bitte lassen Sie uns bis zum 9. September kurz per Email oder Telefon wissen, ob und wie Sie teilnehmen wollen. Für Rückfragen steht Ihnen Silke Schumacher unter 0176 7 74 98 75 48 oder silke.schumacher@cognos-ag.de zur Verfügung.Pressekontakt:Silke SchumacherLeitung KommunikationM +49 171 2131141silke.schumacher@cognos-ag.deHOCHSCHULEN FRESENIUS GEMEINNÜTZIGE TRÄGERGESELLSCHAFT MBHAlte Rabenstraße 2 · 20148 Hamburgwww.hs-fresenius.deNEXT GENERATION UNIVERSITYSINCE 1848Original-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59909/5301992