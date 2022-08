Berlin (ots) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt am 26. und 27. August 2022 zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue in Berlin. Erstmals ist die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) eingeladen, ihre inhaltliche Arbeit zu präsentieren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine starke Zivilgesellschaft und den Zusammenhalt in unserem Land.Die Standpräsentation der DJF steht unter dem Motto jugendfeuerWEhRT. Bundesjugendleiter Christian Patzelt: "Im Jahr 2014 von Jugendlichen entwickelt, wurden mit diesem Slogan ganz unterschiedliche Maßnahmen angeregt, um Werte in der Nachwuchsarbeit der Feuerwehren und die Bedeutung des Ehrenamtes sichtbarer zu machen. Der Projektname steht zudem für die Nachhaltigkeit in der Jugendverbandsarbeit und für die vielfältigen Themen der Deutschen Jugendfeuerwehr."Das Bürgerfest zeigt den Reichtum an Ideen und Aktivitäten der vielen freiwillig Engagierten - sei es im Sport, in der Bildung, in sozialen und kulturellen Projekten: Unter dem Motto "Engagement: Ehrensache" möchte der Bundespräsident besonders den ehrenamtlichen Einsatz junger Menschen in den Vordergrund rücken. Das Fest soll ein Ansporn für alle sein, selbst ehrenamtlich aktiv zu werden.Am ersten Tag des Festes würdigt der Bundespräsident Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise für unsere Zivilgesellschaft stark machen, mit einer persönlichen Einladung. Alle Interessierten sind am 27. August 2022, dem Tag des offenen Schlosses, herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, jedoch benötigen die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr ein Ticket für den Einlass, um Wartezeiten möglichst zu vermeiden. Tickets sind unter https://www.bundespräsident.de/buergerfest-tickets (https://www.xn--bundesprsident-dib.de/buergerfest-tickets) erhältlich.Weitere Informationen zum Bürgerfest, zum Programm und zum Einlass sind unter https://www.bundespräsident.de/buergerfest-2022 (https://www.xn--bundesprsident-dib.de/buergerfest-2022) zu finden.HintergrundDie Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind nahezu 300.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 18.300 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerTwitter: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5302028