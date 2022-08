10.000 Euro eher in die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663) oder in Realty Income (WKN: 899744) investieren? Im Endeffekt dürfte der Ansatz bei beiden Dividendenaktien ziemlich identisch sein. Man möchte maximale Zuverlässigkeit und im Gegenzug trotzdem mit hohem Einsatz eine etwas höhere Ausschüttung haben. Coca-Cola und Realty Income besitzen einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel Historien bei den Ausschüttungen, die über 50 Jahre anhalten. Nur in einem Fall eben nicht börsennotiert, weshalb wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...