Nun ist es wieder so weit: der Euro fällt unter die Parität zum US-Dollar! And we're back again. EURUSD Parity pic.twitter.com/pCqeQ4sqJ4 - ForexLive (@ForexLive) August 22, 2022 Keine Frage: die EZB hat die Zinse-Wende verstoppelt! Sie hat viel zu lange gezögert, die Tatsache der Inflation überhaupt anzuerkennen, nun sitzt sie in der Patsche: die Energiepreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...