Alle Augen richten sich auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Führende Notenbanker der Welt diskutieren über weitere Zinsanhebungen. Rede von Fed-Chef Jerome Powell mit Spannung erwartet. Chinas Notenbank sorgt unterdessen mit Zinssenkung für Irritationen. Die Sorge, dass die Inflation hoch bleibt und die Notenbanken mit Zinsanhebungen weiter gegensteuern, belastet weiter die Aktienkurse an den Weltbörsen. Nachdem der DAX am Freitag 1,2 und ...

