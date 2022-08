Die Volksinitiative gegen Massentierhaltung möchte für die gesamte Schweizer Landwirtschaft den Bio-Standard einführen.Bern - Die Volksinitiative gegen Massentierhaltung möchte für die gesamte Schweizer Landwirtschaft den Bio-Standard einführen. Die Befürworter erhoffen sich dadurch ein höheres Tierwohl und mehr Umweltschutz. Die Gegner warnen vor einem Bauernsterben und Souveränitätsverlust. Die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» will die Würde der Nutztiere in...

