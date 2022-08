Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Märkten ist gekippt, die Sorgen haben wieder Oberhand, so die Deutsche Börse AG."Die Woche war geprägt von Inflations- und Rezessionsängsten", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank."Die moderat über dem Konsens liegenden britischen Inflationszahlen waren ausreichend für einen deutlichen Anstieg der am Markt gehandelten Zentralbankerwartungen, einschließlich derjenigen für die EZB", berichte Hauke Siemßen von der Commerzbank. Außerdem habe sich EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel für einen weiteren großen Zinsschritt nächsten Monat ausgesprochen. "Als Grund nannte sie den anhaltenden Inflationsdruck und einen Anstieg der längerfristigen Inflationserwartungen." ...

