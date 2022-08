Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche ist der Euro weiter in die Defensive geraten und hängt wie ein Boxer in den Seilen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Komme bald der nächste Tiefschlag? Was sei in der letzten Runde passiert? Erstens seien einige US-Wirtschaftsdaten durchwegs positiv für den US-Dollar gewesen. So sei die Inflation von 9,1% im Juni auf 8,5% im Juli gesunken, der US-Arbeitsmarkt habe den Zinserhöhungen der FED mit robusten Stellenzuwächsen (+529.000 neue Stellen im Juli) getrotzt und auch das Konsumentenvertrauen habe sich seit Juni wieder aufgehellt. ...

