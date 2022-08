Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten beiden Wochen werden in den USA und der Eurozone die meist beachteten Vorlaufindikatoren sowie Inflations- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Stimmungsindikatoren hätten sich auf beiden Seiten des Atlantiks in den vergangenen Monaten eingetrübt, wobei der Rückgang des Konsumentenvertrauens hervorsteche. Die Umfragewerte lägen teilweise unter dem Niveau während der Finanz- oder Corona Krise. Insgesamt sei der Rückgang der Konjunkturumfragen in der Eurozone deutlich stärker ausgefallen. Laut Einkaufsmanagerindices stehe die Eurozone an der Kippe zur Rezession. In den USA hätten sich die Erhebungen für den Industrie- und Dienstleistungsbereich oftmals klar im expansiven Niveau halten können. Allerdings seien die BIP Ergebnisse bislang genau andersherum ausgefallen. ...

