Wenn ein BaFin-Exekutivdirektor öffentlich warnt, dann sollte man wohl zuhören. Eine "fatale Signalwirkung" könne es entfalten, wenn so bodenständige Institute wie deutsche Sparkassen Krypto-Anlagen anböten, sagte Raimund Röseler vor ein paar Tagen dem "Handelsblatt".Währenddessen verkauften einige Volksbanken und die Kreissparkasse Ostalb längst digitale Münzen, und die Volksbank Bayern-Mitte hatte in Ingolstadt den ersten Bitcoin-Automaten aufgestellt. Inzwischen stehen Krypto-ATMs auch in diversen MediaMarkt-, Saturn- und Rewe-Filialen, gemeinsam betrieben von der Hamburger Sutor Bank - heute Teil ...

