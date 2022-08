Ludwig Kemper (Berenberg): Superzyklus der Dekarbonisierung beschleunigt

11.08.2022 - Im April letzten Jahres stellten wir die These auf, die Industriemetallnachfrage dürfte getrieben durch den Kampf gegen den Klimawandel strukturell Rückenwind erfahren. Das Angebot wäre darauf wiederum bis dato nicht vorbereitet. In Summe würden wir damit am Anfang eines neuen Superzyklus stehen. Bis April dieses Jahres lief alles "nach Plan" und Industriemetalle gewannen etwa 50% in US-Dollar hinzu. Seitdem haben sie den Rückwärtsgang eingelegt. Hat sich der Superzyklus in Luft aufgelöst? Ganz im Gegenteil argumentieren wir und sehen gute Chancen jetzt noch in diesen einzusteigen.

Lesen Sie mehr im vollständigen Berenberg Fokus "Superzyklus der Dekarbonisierung beschleunigt" .