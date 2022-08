Die Sammelklage gegen Swiss Re America ist gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg am US-Bezirksgericht des Southern Districts von New York eingereicht worden.Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re sieht sich Medienberichten zufolge in den USA einer Sammelklage ausgesetzt. Dabei geht es um Vorwürfe zur Verwaltung von Vorsorgeguthaben bei der US-Tochter Swiss Re America Holding Corporation. Der Konzern nimmt zu den Vorwürfen keine Stellung, da es sich um ein laufendes Gerichtsverfahren handelt, wie es am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP...

Den vollständigen Artikel lesen ...