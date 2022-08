ENCAVIS - Der Bulle unter den Bären?

Johannes Büttner,

Während andere Aktien weiter zurücksetzen oder bereits größere Rückschläge erfahren, so bleibt die Aktie des Solarparkbetreibers weiter auf Kurs. Wie heute bekannt wurde, erweitert ENCAVIS sein Portfolio und erwirbt in den Niederlanden drei weitere Solarparks mit insgesamt 48 Megawatt. Können diese News die Käufer jetzt weiter motivieren?

Chart: ENCAVIS

Widerstandsmarken: 23,58 + 25,10 + 25,55 EUR

Unterstützungsmarken: 22 + 21,35 + 20,89 + 19,12 + 18,80 + 18,54 EUR

Durch den jüngsten Rücksetzer läuft die Aktie den Unterstützungsbereich bei 21,35 - 22 EUR an. Diese Verluste können allerdings als Pullback bewertet werden, sofern die Aktie nun wieder anzieht. Gelingt dies, so liegen die nächsten Aufwärtsziele bei 23,58 EUR sowie am Allzeithoch-Widerstandsbereich bei 25,10 - 25,55 EUR.

Fallen die Papiere allerdings stärker zurück und auch 20,89 EUR sowie der EMA50 werden gerissen, dreht dies das Chartbild wieder zugunsten der Bären um. Bei Eintritt dieses Falls wären weitere Verluste bis zum kumulativen Unterstützungsbereich bei 18,54 - 19,12 EUR zu erwarten.

ENCAVIS in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.03.2022 - 22.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

ENCAVIS in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017- 22.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

