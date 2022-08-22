FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMC ENTERTAINMENT HLDGS A AH9 US00165C1045
AB/FROM ONWARDS 22.08.2022 12:25 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMC ENTERTAINMENT HLDGS A AH9 US00165C1045
AB/FROM ONWARDS 22.08.2022 12:25 CET
AMC ENTERTAINMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de