Die Ölpreise kommen mit bearisher Preistendez aus dem Wochenende und hangeln sich in einem volatilen Handel von Impuls zu Impuls. In Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen sich die Heizölpreise äußerst fragmentiert. Während diese in Deutschland steigen, bleiben sie in Österreich eher unbewegt und sinken leicht in der Schweiz. Die Ölpreise haben im frühen Handel der neuen Woche deutlich nachgegeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...