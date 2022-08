NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wizz Air nach Ankündigung des Rücktritts von Finanzvorstand Jourik Hooghe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Dieser Schritt komme überraschend, zumal Jourik erst seit zweieinhalb Jahre für die Fluggesellschaft gearbeitet und in der Pandemie-Zeit einen sehr guten Job gemacht habe, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv sei nun aber, dass ein neuer Finanzchef bereits gefunden worden sei./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 09:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 09:17 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXJE00BN574F90