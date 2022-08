Die Hoffnung auf mögliche Ölexporte aus dem Iran haben die Ölpreise am Montag belastet. Am Morgen setzten die Kurse ihren deutlichen Abwärtstrend der Vorwoche fort, konnte ihre Verluste im Handelsverlauf aber eingrenzten. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,16 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Freitag.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 90,16 Dollar.Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise ...

