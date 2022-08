DJ Eurowings stockt Angebot zu Geschäftsreisezielen ab September auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Eurowings stockt ihr Angebot auf Geschäftsreisestrecken ab September im Jahresvergleich um 30 Prozent auf. Die Lufthansa-Tochter teilte mit, sie reagiere damit auf die stark wachsende Nachfrage von Geschäftsreisenden etwa nach Wien, Zürich, London oder Mailand.

"Wir sehen sehr deutlich, dass nach dem Ende der Sommerferien in einigen Bundesländern die Nachfrage nach Geschäftsflügen deutlich zugelegt hat", sagte Eurowings-CEO Jens Bischof laut der Mitteilung. Viele Geschäftsreisende wollten ihre Termine wieder persönlich wahrnehmen, nachdem der Geschäftsreiseverkehr infolge der Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen war. "Auch wenn wir das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht haben, zeigen uns die Buchungseingänge klar die fortschreitende Normalisierung auch in diesem Segment", so Bischof.

Aufgestockt wird beispielsweise die Kapazität am größten Eurowings-Standort insbesondere auf den stark nachgefragten Verbindungen nach Berlin, Zürich und Mailand mit bis zu 10.000 zusätzlich angebotenen Sitzen. Ab Köln/Bonn stockt Eurowings insbesondere die Kapazität auf der stark nachgefragten Verbindung nach Berlin auf und ab Hamburg verdoppelt Eurowings das Angebot auf der Strecke nach Amsterdam und verstärkt die Verbindung nach Mailand der Mitteilung zufolge deutlich. Nicht betroffen sind Verbindungen von und nach Frankfurt.

August 22, 2022

