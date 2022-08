Die Zehn-Kilowatt-Anlage wurde 1982 auf dem Dach eines Gebäudes der Tessiner Fachhochschule in Lugano installiert. Die Mehrheit der Module erreicht immer noch eine hohe Leistung.Sie läuft und läuft und läuft, die Zehn-Kilowatt-Anlage auf dem Dach der Fachhochschule der italienischen Schweiz (Supsi) in Lugano - bis heute speisen die Module Strom ins Netz. Damit ist die TISO-10 getaufte Anlage das ältestes Photovoltaik-System Europas mit Netzeinspeisung, erklärt Mauro Caccivio in einem Interview mit Energeia, dem Magazin des Schweizer Bundesamtes für Energie BFE. Caccivio leitet das Photovoltaik-Labor ...

