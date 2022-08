Der Abverkauf bei Adidas setzt sich am Montag weiter fort. Konzernchef Kasper Rorsted zieht nun die Reißleine und will 2023 aus dem Amt ausscheiden. Auch wenn der CEO zuletzt wenig Erfolg hatte, kommt dies an der Börse nicht gut an. Der DAX-Titel fällt zwischenzeitlich sogar unter die 160-Euro-Marke.Wie Adidas am Montagnachmittag bekanntgab, haben sich Rorsted und der Aufsichtsrat in gegenseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, dass der CEO 2023 seinen Posten niederlegt. Die Nachfolger-Suche läuft ...

