FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius SE nach Ankündigung des Wechsels an der Konzernspitze von 26 auf 28 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In Anbetracht der aktuellen Konzernsituation komme der Wechsel von Stephan Sturm zu Michael Sen nicht völlig überraschend, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht diesen Schritt insgesamt positiv. Allerdings seien die meisten derzeitigen Belastungsfaktoren für Fresenius exogener Natur und somit kurzfristig auch nicht durch einen neuen Vorstandschef stark veränderbar./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 11:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 12:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

