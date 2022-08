Enel X Way hat bei Tritium mehr als 250 Schnellladestationen für den Einsatz in den USA geordert. Die Bestellung ist Teil eines zwischen beiden Unternehmen geschlossenen neuen Rahmenvertrags, der DC-Säulen mit 175 kW und 50 kW Leistung von Tritium mit der intelligenten Ladeplattform JuiceNet von Enel X Way kombiniert. Tritium und Enel X Way wollen ihre Partnerschaft mit Blick auf das von der US-Regierung ...

