FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien der Shop Apotheke sind am Montag nach Spekulationen über einen möglichen Verkauf der Konkurrentin Zur Rose nach oben gesprungen. Sie stiegen am frühen Nachmittag um knapp 4 Prozent auf 80,52 Euro und setzten sich damit an die Spitze im SDax . In der Schweiz gewannen die Anteile von Zur Rose rund 7 Prozent.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüft die Online-Apotheke Zur Rose strategische Optionen, darunter auch einen Verkauf. Zur Rose habe in den vergangenen Monaten Gespräche mit möglichen Käufern geführt, darunter die US-Unternehmen KKR und Hellman & Friedman, hieß es weiter. Zur Rose erklärte auf Anfrage von AWP, dass Marktgerüchte und Spekulationen grundsätzlich nicht kommentiert werden.

Die Aktien von Zur Rose, zu der auch die Marke DocMorris gehört, sind im bisherigen Jahresverlauf um 77 Prozent bisher abgesackt. Der Börsenwert schrumpfte auf rund 625 Millionen Schweizer Franken (652 Mio Euro) zusammen. Die Shop Apotheke steht besser da. Sie büßte im bisherigen Jahresverlauf rund ein Drittel ein. Ihr Börsenwert liegt aktuell bei 1,4 Milliarden Euro./ck/jha/

DE0009653386, CH0042615283, NL0012044747