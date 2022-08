Der Silberpreis rutscht heute unter die Marke von 19 Dollar und alles sieht danach aus, als will das Edelmetall noch einmal das Tief bei 18,18 Dollar testen. Dennoch gibt es nicht wenige, die weiterhin bullish auf die Zukunft von Silber blicken. Einer davon ist David Morgan, Gründer des Morgan Report.Die Silbervorräte werden erschöpft sein und die industrielle Nachfrage wird in den nächsten zehn Jahren "das gesamte verfügbare Silber aufsaugen", was die Silberpreise steigen lasse und es zur besten ...

