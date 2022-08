DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES CEO Stefan Rinck verlängert Dienstvertrag

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta019/22.08.2022/14:00) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES CEO Stefan Rinck verlängert Dienstvertrag

Kahl am Main, 22.08. 2022 - Am heutigen Tag hat der Aufsichtsrat den Dienstvertrag von Herrn Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, bis Ende 2023 verlängert.

Herr Dr. Stefan Rinck wird damit die Kontinuität in der Unternehmensführung sicherstellen sowie die strategische Weiterentwicklung von SINGULUS TECHNOLOGIES in seinen Marktsegmenten vorantreiben.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main,

Neue Aktien: WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1728332224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

