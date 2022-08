Advanced Micro Devices - Das Ende der Erholungsrally?

Johannes Büttner,

Godmode-Trader.de

Auch die Aktie vom bekannten Mikroprozessorenhersteller AMD konnte in den letzten Wochen von der Erholung an den Märkten profitieren und wieder die 100-USD-Marke erklimmen. Dabei sorgten jedoch die Zahlen des zweiten Quartals für keinen größeren Auftrieb. Zwar übertraf der Nasdaq-100-Titel mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD die Erwartungen von 1,03 USD sowie die Umsatzerwartungen, allerdings enttäuschte der Ausblick auf das dritte Quartal. Analysten rechneten hier mit Umsatzerlösen von gut 6,8 Mrd USD; AMD hingegen prognostiziert 6,5 - 6,9 Mrd USD. Wie könnte nun der weitere Fahrplan für die Aktie aussehen?



Chart: AMD

Widerstandsmarken: 104,59 + 108,27 + 109,50 + 124,61 USD

Unterstützungsmarken: 93,62 + 84,71 + 72,69 USD

Eins der großen Probleme für den Tech-Titel stellt vor allem die aktuelle Schwäche an den Märkten dar. Kommt es nun aufgrund erneut aufflammenden Zins- und Rezessionsängste zu größeren Verlusten, so dürfte auch die AMD-Aktie in Mitleidenschaft gezogen werden. Tritt dieser Fall ein, würden die Wertpapiere damit erneut an der Abwärtstrendlinie abprallen. Unter 93,62 USD würde zudem ein Sell-Signal mit dem Kursziel 84,71 USD ausgelöst werden.

Rettend könnten hier nur eine direkte Fortsetzung der Kaufbewegung sowie Kurse über 104,59 USD wirken, da hiermit der Break-Out vorangetrieben werden würde. Allerdings würde bereits bei 108,27 - 109,50 USD der nächste Widerstand lauern.

AMD in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2022 - 22.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

AMD in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017- 22.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeit - Aktienanleihe

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Maximaler Rückzahlungsbetrag

Finaler Bewertungstag Bemerkung AMD Aktienanleihe HVB703 * 100,00%** 110,20 %** 06.09.2023 Zinssatz 10,20 % p.a.

*In Zeichnung bis 08.09.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.08.2022; 14:59 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf AMD für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in USD Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag AMD HB5LQN 2,23 72,14 4,23 Open End AMD HB8NJ0 1,01 84,44 9,38 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.08.2022; 15:02 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf AMD für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in USD Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag AMD HB5KM4 2,18 115,19 4,33 Open End AMD HB7JVM 1,11 104,57 8,38 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.08.2022; 15:04 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von SMA Solar finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Advanced Micro Devices - Das Ende der Erholungsrally? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).