DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. August (vorläufige Fassung)

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q, Hamburg 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 2Q, Delbrück 07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q, Düsseldorf 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H, Grünwald *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,2 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 48,1 zuvor: 49,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,5 zuvor: 51,2 10:00 DE/About You Holding SE, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,1 11:15 DE/BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter, Pk zum Bürgergeld, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Medtronic plc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 13:00 IT/EZB-Direktor Panetta, Teilnahme am Jahreskongress der European Economic Association, Mailand *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,7 zuvor: 52,2 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,0 zuvor: 47,3 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: -8,1% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August PROGNOSE: -28,0 zuvor: -27,0 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CH/Abschluss Treffen der deutschsprachigen Finanzminister (seit 22.8.) - CA/Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck, Abschluss der Kanada-Reise (seit 21.8.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 22, 2022 08:51 ET (12:51 GMT)

