Die Aktie von Mercedes stand in den letzten Tagen ganz besonders unter Druck. Mehrere Analysten äußerten sich skeptisch zu den Zukunftzsaussichten der Automobilindustrie. Das Papier ist aus charttechnischer Sicht angeschlagen.Der Verkaufsdruck im Autosektor kam zuletzt unter anderem durch mehrere Verkaufsempfehlungen der Analysten. Unter anderem warnten die Strategen der Bank of America vor einer Investition in den zyklischen Autosektor. Grund sei das nachlassende globale Wachstum.Auch die Ratingagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...