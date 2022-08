Die Versandapotheke Zur Rose prüft gemäss einem Pressebericht derzeit sämtliche strategischen Optionen. Dabei wird auch ein möglicher Verkauf in Betracht gezogen.Zürich - Die Versandapotheke Zur Rose prüft gemäss einem Pressebericht derzeit sämtliche strategischen Optionen. Dabei werde auch ein möglicher Verkauf in Betracht gezogen, schreibt Bloomberg am Montag mit dem Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bereits seit längerem kursieren Gerüchte über einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf bis zum Erreichen der Gewinnschwelle.

Den vollständigen Artikel lesen ...