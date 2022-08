Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Vor dem Wochenende wurden an der Wall Street vor allem Technologietitel verkauft. So ging der Nasdaq 100 am Ende mit einem Minus von knapp zwei Prozent aus dem Handel. Der Dow Jones hingegen verbuchte etwas geringere Verluste von 0,9 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Adidas, Dollar General, Thermo Fischer, Occidental Petroleum, Netflix, Pfizer, Amazon, Uber und Tesla. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Sissi Hajtmanek, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf