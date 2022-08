Bonn (ots) -Die elftägige Großsportveranstaltung European Championships 2022 führte Deutschland auf Platz eins im Medaillenspiegel:26 Gold-, 20 Silber- und 14 Bronzemedaillen gingen an die Gastgebernation.Mit dabei waren die 85 Sportsoldatinnen und Sportsoldaten der Bundeswehr. 31 Medaillen gingen auf das Konto der Kameradinnen und Kameraden, welche durch die Spitzensportförderung der Bundeswehr gefördert werden.Insgesamt fördert die Bundeswehr rund 870 Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, einschließlich Trainer, Techniker und Physiotherapeuten aus olympischen, paralympischen und nichtolympischen Sportarten.Alle durch die Bundeswehr geförderten Athletinnen und Athleten sind den 15 Sportfördergruppen der Bundeswehr in Deutschland zugeordnet, von denen zwei ausschließlich den Militärsportarten (Maritimer und Militärischer Fünfkampf sowie Fallschirmsportspringen) vorbehalten sind. Die Standorte der Sportfördergruppen der Bundeswehr liegen im Einzugsbereich von Olympiastützpunkten und Leistungszentren. Sie sind grundsätzlich - mit Ausnahme der Sportfördergruppe der Bundeswehr Eckernförde (Marine) - im Organisationsbereich der Streitkräftebasis zusammengeführt. Die fachliche Führung wird vom Dezernat Sport der Abteilung Ausbildung Streitkräfte im Streitkräfteamt in Bonn wahrgenommen.Weitere Informationen zum Thema Spitzensportförderung in der Bundeswehr finden Sie hier:https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/sport-in-der-bundeswehr/spitzensport-der-sportfoerderer-bundeswehrPressekontakt:Presse- und Informationszentrum der StreitkräftebasisTelefon: +49 (0)228 / 5504 - 1112/1113KdoSKBPIZSKB@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114358/5302741