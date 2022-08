Angesichts der fortgeschrittenen Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte blieb das Open Interest am Freitag unverändert, dieses Mal um rund 13,5K Kontrakte. Auch das Handelsvolumen schrumpfte zum dritten Mal in Folge, diesmal um rund 30,3K Kontrakte. WTI peilt weiterhin $95,05 an Die Preise für das Barrel der Sorte WTI beendeten den Freitagsmarkt ...

