Die bank99 der Post startet eine Produkterweiterung mit "vermögensanlage99 by bank99 & BlackRock". Dabei handelt es sich um Veranlagungsmöglichkeiten in vier ETF-Dachfonds. Das Produkt wurde von BlackRock exklusiv für die bank99 entwickelt. "Mit vermögensanlage99 sind wir auf den ETF-Zug aufgesprungen und bieten damit potenziell besseren Inflationsschutz gegenüber dem Sparbuch. Noch dazu sind die Varianten einfach gestaltet, die Einstiegsschwelle ist niedrig, sodass wir nun wirklich vielen Kund*innen Wertpapierveranlagung anbieten können", so Florian Dangl, Vorstand Markt der bank99. "Mit BlackRock haben wir ein echtes Kaliber unter den Vermögensverwaltern als Partner ins Boot geholt und damit profitieren unsere ...

