SNP SE: Prof. Dr. Claus E. Heinrich legt Verwaltungsratsmandat aus persönlichen Gründen nieder Heidelberg, 22. August 2022 - Der Vorsitzende des Verwaltungsrats der SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat den Verwaltungsrat heute darüber informiert, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen fristgerecht mit Wirkung zum 30. September 2022 niederlegt. Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE bedauert diese aus nachvollziehbar persönlichen Gründen getroffene Entscheidung von Herrn Prof. Dr. Claus E. Heinrich sehr und bedankt sich für sein weit über das übliche Maß hinausgehende Engagement für das Unternehmen und seine wertvollen Beiträge als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats. Das Gremium, das im vergangenen Jahr bereits viele Maßnahmen und Entwicklungen für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft des Unternehmens umgesetzt und eingeleitet hat, wird seine Arbeit bruchlos fortführen und entsprechend den satzungsgemäßen Vorgaben die Nachfolge im Amt unverzüglich in die Wege leiten. Herr Prof. Dr. Claus E. Heinrich: "Ich bin sehr stolz auf unsere Arbeit in den letzten zwölf Monaten, in denen wir das Unternehmen strategisch neu ausgerichtet und die Voraussetzungen für ein nachhaltig profitables Wachstum geschaffen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Kollegen im Verwaltungsrat, bei unseren Geschäftsführenden Direktoren und allen Mitarbeitenden der SNP für ihr Vertrauen und die außergewöhnliche Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Ich bin davon überzeugt, dass der nunmehr eingeschlagene Weg herausragende Zukunftsperspektiven für die SNP bereithält." Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 167 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP: Marcel Wiskow

