FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gesunken. Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,73 Prozent auf 151,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,31 Prozent.

Die hohe Inflation bleibt das bestimmende Thema am deutschen Rentenmarkt. Die am Montag deutlich gestiegenen Erdgaspreise verstärkten die Inflationserwartungen. Russland hatte am Freitag angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu stoppen. Infolge der Ankündigung zog der für den europäischen Gashandel richtungweisende Terminkontrakt TTF auf den höchsten Stand seit Anfang Juli. Große Länder der Eurozone wie Deutschland und Italien sind stark von russischem Gas abhängig.

Am Wochenende hatte Bundesbankpräsident Joachim Nagel in einem Interview vor einem Anstieg der Inflationsrate in Deutschland auf zehn Prozent im Herbst gewarnt. Die Erwartung an weitere Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) wurde so verstärkt.

Im Verlauf der Woche stehen wichtige Stimmungsdaten aus der deutschen Wirtschaft und der Eurozone auf dem Programm. Die Einkaufsmanagerindizes und das Ifo-Geschäftsklima dürften auf eine weitere Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung hindeuten. Die Commerzbank rechnet mit neuen Rezessionssignalen. Diese dürften den Anstieg der Renditen bei langlaufenden Anleihen begrenzen./jsl/he