Finger weg von diesen Charts! https://bit.ly/3pyWS0o Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report von Americas Most Wanted! Das Dauer-Thema Inflation ist für Professor Otmar Issing vom Center for Financial Studies der Goethe-Universität Frankfurt "ein schlafender Drache". Jetzt sei das Ungeheuer erwacht und Issing, ehemaliges EZB-Präsidiumsmitglied, zeigt sich im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online überrascht, dass die Notenbanken so spät reagiert haben. Warum das Problem so schwer in den Griff zu bekommen ist, warum die Inflationsraten aktuell stark verzerrt sind und welche sicheren Häfen Kapitalmarktanleger jetzt ansteuern: Die Antworten des Top-Ökonomen sehen Sie im Video! Kapitel 0:00 Einleitung 0:40 Sorge vor der Inflation 1:30 Zu spät reagiert - 4:30 Inflation verzerrt 5:50 Dauerinflation 7:50 Auswirkungen auf Kapitalmärkte