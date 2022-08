Nicht nur in Europa, auch Asien erlebt derzeit eine Hitzewelle und Dürre, die in China die ohnehin schon angespannte Lage der Wirtschaft weiter verschlechtert. In den vergangenen Tagen wurde an 52 Orten Hitzerekorde für einzelne Tage und an mindestens 13 Orten sogar für ganze Monate aufgestellt. Die Hitzewelle rollt schon seit Monaten durch China und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...