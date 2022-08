The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2022



ISIN Name

NL0009767532 ACCELL GRP NV CVA EO-,01

US1506026053 CEDAR REALTY TR. DL-06

US25401T1088 DIGITALBRIDGE GRP. DL-,01

US5034596040 LA JOLLA PHARM. DL-,0001

US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1

