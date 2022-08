Einmal mehr erhöht DHL Paket die Preise für gewerbliche Kunden und plant zum 1. Januar 2023 nicht nur die üblichen Erhöhungen des Basispreises. In der Mitteilung des Unternehmens ist die Rede von einer "deutlichen Erhöhung". Neu sind auch zwei Zuschläge, die zum einen in Form eines "Energiezuschlags" für die gestiegenen Spritkosten, zum anderen in Zeiten besonders hohen Paketaufkommens erhoben werden. Dieser Peak-Zuschlag ist in der Tat in anderen Ländern nicht unüblich und wird auch hierzulande von einigen Mitbewerbern beispielsweise in den Adventswochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...