Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag deutlich tiefer geschlossen. Die Zins- und Inflationssorgen mischten sich mit einer neuen Eskalationsrunde in der Ukraine. Der Dollar fiel heute wieder unter die Parität zum Euro, und auch der Schweizer Franken zeigt sich sehr fest. Bei den Einzelwerten konnte sich die Aktie von Fresenius SE nach einem Wechsel im Management deutlich vom schwachen Gesamtmarkt absetzen, während die TUI-Aktie wieder im Sinkflug war. Parallel verliert die Aktie von AMC Entertainment heute in New York rund ein Drittel, und Jinkosolar leidet unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...