DEARBORN (dpa-AFX) - Der zweitgrößte US-Autobauer Ford streicht rund 3000 Stellen in Nordamerika und Indien, um Kosten zu senken und mehr Geld in seine Elektro-Offensive stecken zu können. Das teilte der Konzern am Montag in einer E-Mail an die Beschäftigten mit. Noch in dieser Woche sollen demnach rund 2000 direkt bei Ford Angestellte entlassen werden. Dazu kämen etwa 1000 Auftragsarbeiter. Überraschend kommt der Stellenabbau nicht. US-Medien hatten vor einigen Wochen bereits über die Pläne berichtet. Laut dem jüngsten Quartalsbericht hatte Ford weltweit zuletzt ungefähr 182 000 Beschäftigte./hbr/DP/he