OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Montgomery/Impfung:

"Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery spricht sich für eine weitere Booster-Impfung für unter 60-Jährige aus. Das hatte vor dem Radiologen auch schon Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) getan. Was bleibt? Viel Verwirrung, wahrscheinlich zu viele bestellte Impfdosen und weiterer Vertrauensverlust in Sachen Corona-Politik. Während europäische Arzneimittelbehörde und Robert-Koch-Institut, also die fachlich zuständigen Behörden, eine Impfung ab 60 empfehlen, halten andere dagegen. Woran soll sich der Bürger da orientieren? Warum agiert der Gesundheitsminister, und nun auch Weltärztechef Montgomery, dann nach dem Motto "Viel hilft viel"?"