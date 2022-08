DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Digitalstrategie der Bundesregierung:

"Jetzt ist sie also da: Auf über 50 Seiten skizziert die Bundesregierung ihre neue Digitalstrategie für die nächsten Jahre. Doch schon bevor das Papier überhaupt verabschiedet ist, macht sich Enttäuschung breit. Zu wenige Visionen, keine konkreten Zukunftsprojekte, Altbekanntes wird wiederverwertet, so die Kritik. Wer so argumentiert, verkennt allerdings: Visionen kann sich die Digitalpolitik in Deutschland gar nicht leisten. Denn wer zu angestrengt in die Ferne schaut, übersieht schnell den riesigen Berg an Arbeit, den es akut zu bewältigen gilt. Denn eines steht jetzt schon fest: Die liegen gebliebenen Aufgaben der letzten Jahre und Jahrzehnte zu erledigen - alleine damit werden die zuständigen Ministerien in Zukunft sehr viel zu tun haben. Denn an Projekten und Ankündigungen hat es bisher nicht gefehlt - wohl aber an deren Umsetzung."