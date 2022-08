Der nachfolgende Artikel wurde im englischen Original von Frau Susanna Nelson, proactive Investors, verfasst. Am Ende dieses Artikels finden Sie den Link auf die englische Originalmeldung.

Das kommerzielle Verifizierungsprogramm, das in Zusammenarbeit mit einem US-Batteriehersteller durchgeführt wird, soll die Rolle von Chilalo-Graphit in beschichteten batteriefähigen Anodenmaterialien durch thermische Reinigung und firmeneigene Beschichtungstechnologien bewerten.

Evolution Energy Minerals Ltd (ASX:EV1) hat mehr Ergebnisse aus dem Demonstrationsprojekt, an dem es mit seinem US-basierten Technologiepartner arbeitet, um die Rolle von Chilalo Graphit in einer Reihe von Anwendungen zu bewerten, einschließlich elektrisch leitende Beschichtungen und Materialien zur Verbesserung der Leitfähigkeit.

Hochwertiger synthetischer Graphit wird übertroffen

Die Testarbeiten und die Verarbeitung des nicht kugelförmigen Nebenprodukts aus dem von Evolution vorgeschlagenen Batterieanoden-Flussdiagramm haben positive Ergebnisse erbracht und gezeigt, dass das Produkt andere Materialien in hochwertigen Anwendungen übertrifft:

Verbesserung der Leitfähigkeit von Batteriekathoden - das nichtkugelförmige Nebenprodukt von Chilalo übertrifft qualitativ hochwertigen primären synthetischen Graphit; und

elektrisch leitfähige Beschichtungen - alkalische Batteriezellen, die die elektrisch leitfähige Beschichtung von Chilalo enthalten, haben eine deutlich höhere Entladekapazität bzw. Laufzeit als hochwertiger primärer synthetischer Graphit.

Im Rahmen des Demonstrationsprojekts wurden leitfähigkeitssteigernde Additive und Beschichtungen unter Verwendung des feinkörnigen, ultrahochreinen Graphits hergestellt, der als Nebenprodukt bei der Herstellung von kugelförmigem Graphit für Anoden in Lithium-Ionen-Batterien anfällt.

Ausgehend von den bisherigen Tests entsteht bei etwa 36 % des Einsatzmaterials für das sphärische Graphitflussdiagramm das nicht sphärische Nebenprodukt.

Lukrative Marktchancen

Diese Ergebnisse zeigen, dass mit diesem Material lukrative Marktchancen erschlossen werden können. Sie weisen auf das Potenzial hin, mit bis zu 100 % des feinen Flocken-Konzentrats von Chilalo wertsteigernde Einnahmen zu erzielen.

Der geschäftsführende Direktor Phil Hoskins sagte: "Wir freuen uns sehr, dass sich Chilalo-Graphit nicht nur als außergewöhnliches Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien erwiesen hat, sondern auch, dass das nicht kugelförmige Nebenprodukt lukrative Verwendungsmöglichkeiten in elektrisch leitfähigen Anwendungen mit Mehrwert finden kann.

"Während unsere Priorität bei der Kommerzialisierung eindeutig auf der Verwendung von Chilalo-Graphit bei der Herstellung von Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien liegt, ist die Möglichkeit, das nicht kugelförmige Nebenprodukt für hochwertige elektrisch leitende Anwendungen zu nutzen, eine bedeutende Chance, die wir parallel zur Produktion von Batterieanodenmaterial vorantreiben wollen.

Das Programm wurde nun erweitert und umfasst nun auch Demonstrationsprojekte für das nicht kugelförmige Nebenprodukt in wertschöpfenden Anwendungen mit kürzeren Qualifizierungszeiträumen als für EV-Batterieanoden.

Link zum englischen Original-Text: https://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/990621/evolution-energy-minerals-confidence-grows-in-use-of-non-spherical-by-products-in-high-value-applications-990621.html

Für diese Übersetzung des englischen Artikels wird keine Haftung übernommen

Evolution Energy Minerals Limited

ISIN: AU0000180200

www.evolutionenergyminerals.com.au/

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Evolution Energy Minerals Limited können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://evolutionenergyminerals.com.au/investor-dashboard/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet

.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der?Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Evolution Energy Minerals Limited vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Evolution Energy Minerals Limited existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Evolution Energy Minerals Limited Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Evolution Energy Minerals Limited sind nicht im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations.

?

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu